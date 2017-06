Helikopter-Attacke in Venezuela: Präsident sieht Putschversuch

Ein Hubschrauber soll entführt worden sein. Laut Präsident Nicolas Maduro wurde versucht, zwei Granaten über dem Obersten Gerichtshof abzuwerfen

Caracas – In Venezuela spitzt sich die politische Krise zu. Ein Hubschrauber der Polizei habe in der Hauptstadt Caracas Schüsse auf das Höchste Gericht abgefeuert und Granaten abgeworfen, sagte der sozialistische Präsident Nicolas Maduro am Dienstag. Es handle sich um einen "Terroranschlag". Zeugen berichteten von mehreren Detonationen im Zentrum von Caracas, wo sich auch der Präsidentenpalast und andere Regierungsgebäude befinden.



Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Maduro sagte, eher früher als später würden die Verantwortlichen gefasst. Seit Monaten gibt es teils friedliche, teils gewaltsame Proteste der Opposition gegen den 54-jährigen Präsidenten, den sie für die miserable Wirtschafslage verantwortlich machen. Das oberste Gericht ist bei Regierungskritikern besonders verhasst, weil es mit seinen Entscheidungen die Macht des Präsidenten gestärkt hat. (Reuters, 28.6.2017)