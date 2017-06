Deutschland nach Elferkrimi gegen England im U21-EM-Finale

Dritte Finalteilnahme und erste seit Titelgewinn 2009 für DFB-Nachwuchs – Endspielgegner Spanien oder Italien

Tychy – Deutschland steht im Finale der Fußball-U21-EM in Polen. Der deutsche Nachwuchs setzte sich am Dienstag im Halbfinale in Tychy im Elfmeterschießen gegen England mit 4:3 durch. Deutschlands Keeper Julian Pollersbeck parierte zwei Versuche, darunter den entscheidenden von Nathan Redmond. Nach der regulären Spielzeit und nach der Verlängerung war es jeweils 2:2 (1:1) gestanden.

Die Deutschen stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2009 im Finale des wichtigsten Nachwuchsturniers Europas. Vor zwei Jahren in Tschechien war die deutsche U21 noch im Halbfinale mit 0:5 an Portugal gescheitert. Nun bekommt sie es im Kampf um den Titel am Freitag (20.45 Uhr) in Krakau mit dem Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Spanien und Italien (Spielbeginn am heutigen Dienstag um 21.00 Uhr) zu tun.

Davie Selke hatte die Deutschen vor 13.214 Zuschauer per Kopf in Führung gebracht (35.). Demarai Gray (41.) und Tammy Abraham (50.) drehten die Partie für die Engländer, ehe dem eingewechselten Felix Platte noch einmal der Ausgleich gelang (70.). Der Titel 2009 war Deutschlands bisher einziger bei einer U21-EM. Davor hatte der DFB-Nachwuchs nur 1982 das Endspiel erreicht. (APA, 27.6.2017)