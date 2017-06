Drei mutmaßliche Terroristen in der Schweiz verhaftet

Staatsanwaltschaft geht von bevorstehender Tat aus

Lausanne – Im Schweizer Kanton Waadt sind am Freitag und Samstag drei mutmaßliche Terroristen verhaftet worden. Sie hätten laut der Waadtländer Staatsanwaltschaft "relativ schnell zur Tat schreiten" können.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Westschweizer Zeitung "20 minutes". Die Zeitung hatte von einem Großeinsatz bei der Verhaftung eines Mannes und einer Frau auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Aubonne berichtet. Auch die dritte Person wurde im Kanton Waadt verhaftet, die Bundesanwaltschaft machte jedoch keine Angaben zum Ort.

Den mutmaßlichen Terroristen wird vorgeworfen, gegen den Artikel 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen Al-Kaida und Islamischer Staat verstoßen zu haben. Zudem müssen sie sich wegen des Verdachts der Unterstützung beziehungsweise Beteiligung an einer kriminellen Organisation verantworten.

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft übergab das Strafverfahren an die Bundesanwaltschaft. In der Romandie war bereits vergangene Woche in Meyrin im Kanton Genf eine Person unter Terrorverdacht verhaftet worden. (APA, 27.6.2017)