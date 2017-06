Macron-Partei stellt auch Frankreichs Parlamentschef

Politischer Umbau in Frankreich geht weiter

Paris – Machtwechsel nun auch in Frankreichs Parlament: Die Abgeordneten der Nationalversammlung haben bei ihrer ersten Sitzung Francois de Rugy von der Präsidentenpartei La Republique en Marche zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Der 43-Jährige erhielt am Dienstag 353 von 543 gültigen Stimmen.

De Rugy war früher Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Nationalversammlung und hatte sich zu Jahresbeginn bei der Linken-Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur beteiligt. Bei der Parlamentswahl in diesem Monat war er dann für La Republique en Marche angetreten. Die Mitte-Partei des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron hatte 308 der 577 Sitze in der Nationalversammlung gewonnen, die verbündete Zentrumspartei MoDem kam auf 42 Plätze.

Die Sozialisten und die bürgerliche Rechte, die über Jahrzehnte hinweg die Geschicke des Landes bestimmten, landeten weit abgeschlagen. Die Opposition in der ersten Parlamentskammer ist zersplittert. Fast drei Viertel aller Abgeordneten im Parlament sind Neulinge. (APA, 27.6.2017)