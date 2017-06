Ein finnischer Schützenkönig für den SKN

Roope Riski kommt vom SJK Seinäjoki

St. Pölten – Der SKN St. Pölten hat den Finnen Roope Riski verpflichtet. Der 25-jährige Stürmer kommt vom SJK Seinäjoki, mit dem er 2015 den Meistertitel holte. Im Jahr darauf gewann er den Cup und sicherte sich außerdem mit 17 Treffern die Torjägerkrone in der finnischen Liga. Bereits 2010 stand Riski im Cupsieger-Team von TPS Turku. Zuletzt war er für ein halbes Jahr an den SC Paderborn verliehen, für den er in zehn Spielen in der 3. deutschen Liga ein Tor erzielte.

Für das finnische Nationalteam absolvierte Riski bisher vier Einsätze, bei seinem Debüt 2015 gegen Schweden schoss er das entscheidende Goal zum 1:0-Sieg.

Bei den Niederösterreichern unterschrieb Riski am Dienstag einen Dreijahresvertrag und ist im Trainingslager in Lindabrunn schon dabei. "Roope Riski ist nachweislich ein echter Goalgetter, der in seiner bisherigen Karriere eine tolle Abschlussquote vorzuweisen hat", sagte Sportdirektor Markus Schupp. "Zudem ist er enorm schnell und wendig – ein Spielertyp also, den wir bisher nicht im Kader hatten." (APA, red – 27.6. 2017)