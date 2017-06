Team Stronach kandidiert bei Nationalratswahl nicht mehr

Parlamentarische Arbeit wird nur mehr zum Ende der Gesetzgebungsperiode fortgesetzt

Wien – Das Team Stronach hat am Dienstag in einer internen Sitzung beschlossen, sich komplett aufzulösen. Partei und Klub des Team Stronach bestätigten dass es weder eine Umbenennung noch eine Kandidatur bei der Nationalratswahl im Oktober geben wird. Parteigründer Frank Stronach hatte dies mehrmals angekündigt.

Die parlamentarische Arbeit soll bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode aber fortgeführt werden. Es stehe jedem Abgeordneten frei, mit einer eigenen Liste und unabhängig vom Team Stronach bei der Wahl anzutreten, teilen Klubobmann Robert Lugar und Generalsekretär Christoph Hagen am Dienstagnachmittagmit. Lugar hatte am Vormittag noch angekündigt: "Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich kandidiere. Wie genau, werden die Gremien entscheiden." Das Team Stronach hatte 2013 als Liste Frank 5,7 Prozent erreicht und ist derzeit mit sechs Abgeordneten im Parlament vertreten. In Umfragen war die Partei zuletzt nicht mehr messbar. (red, 27.6.2017)