Schachner und Gigler im Aufsichtsrat der Styria Media Group

Petra Schachner und Claudia Gigler sind neu dabei

Graz – Der Styria-Aufsichtsrat hat mit Petra Schachner und Claudia Gigler zwei neue Mitglieder, teilte Styria Media Group AG am Dienstag mit. Die Wirtschaftsprüferin Schachner wurde im Rahmen der laut Regelung anstehenden Neubestellung des Aufsichtsrates zusätzlich zu den bestehenden Mitgliedern berufen.

Gigler, seit mehr als zwanzig Jahren für die "Kleine Zeitung" im Ressort Innenpolitik sowie als Betriebsrätin und Konzernbetriebsrätin aktiv, wurde vom Konzernbetriebsrat als zweite Belegschaftsvertreterin in den Aufsichtsrat delegiert. Sie tritt damit die Nachfolge von Claus Albertani an, der in Pension geht. (APA, 27.6.2017)