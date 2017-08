Spa, Kletterwand, Kunstgalerie: Büro-Mekka in London geplant

foto: courtesy of twentytwo

Im 62 Stockwerke hohen Turm wird es einen Markt mit frischen Lebensmitteln, ein Innovationszentrum, ein Fitnesscenter, ein Spa, Restaurants, einen kuratierten Art-Walk, einen Business-Club und ein Fahrradzentrum sowie die am höchsten liegende kostenlose Aussichtsplattform der Stadt geben. Auf der Innenseite der Glasfassade wird in 125 Metern Höhe eine Kletterwand mit Aussicht auf die Skyline installiert. Zugute kommen alle diese Annehmlichkeiten, die mehr als 9.000 Quadratmeter an Fläche einnehmen, mehr als 12.000 Mitarbeitern, die zukünftig in "Twentytwo" arbeiten werden.