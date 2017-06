L'Oréal verkauft Body Shop an Natura

Die Kosmetikkette geht um eine Milliarde Euro an den brasilianischen Konzern

Paris – Der französische Kosmetikriese L'Oréal verkauft seine Kette The Body Shop für eine Milliarde Euro an den brasilianischen Mitbewerber Natura Cosmeticos. Der Kaufvertrag zwischen beiden Seiten wurde unterzeichnet, wie L'Oréal am Dienstag mitteilte. Nach Zustimmung der Wettbewerbsbehörden mehrerer Länder solle der Verkauf noch in diesem Jahr vollzogen werden.

L'Oréal hatte am 9. Juni bekanntgegeben, mit Natura exklusive Verhandlungen über den Verkauf von The Body Shop begonnen zu haben. The Body Shop war 1976 in Großbritannien gegründet und 2006 von dem französischen Konzern übernommen worden. Die Kette zählt derzeit mehr als 3.000 Geschäfte in 66 Ländern.

Natura Cosmeticos wurde 1969 gegründet und ist der größte brasilianische Kosmetikkonzern. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,17 Milliarden Euro. (APA, 27.6.2017)