Insider: Finanzinvestoren wollen Stada-Übernahme noch retten

Am Montag wurde angekündigt, dass die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahme des deutschen Arzneimittelherstellers gescheitert ist

Frankfurt – Die Finanzinvestoren Bain und Cinven versuchen die Übernahme von Stada Finanzkreisen zufolge noch zu retten. Sie wollten in den nächsten Tagen ausloten, ob die an Stada beteiligten Hedgefonds bereit seien, feste Zusagen zu geben, dass sie ihre Aktien bei einem neuen Anlauf andienen würden, sagten mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Bain und Cinven waren mit ihrer Offerte über 66 Euro je Aktie gescheitert, weil sie nur 65,5 Prozent der Stada-Aktionäre auf ihre Seite gezogen hatten statt der angestrebten 67,5 Prozent. Insidern zufolge hatten viele Hedgefonds nur einen Teil ihrer Stada-Aktien angedient, in der Hoffnung, später ein höheres Abfindungsangebot zu erhalten. Einem neuen Angebot müssten der Vorstand und Aufsichtsrat von Stada zustimmen. Sonst müssten Bain und Cinven ein Jahr warten. Die Stada-Aktie grenzte ihre Kursverluste ein und notierte am Dienstagmittag mit 60,36 Euro nur noch 2,3 Prozent tiefer.

Stada weiß nichts von "Plan B"



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es "überhaupt keinen Anlass", über ein anderes Angebot zu spekulieren. Es gebe auch keinen Plan B, den Stada derzeit mit Bain und Cinven zu besprechen habe. "Per heute ist das Angebot vom Tisch." Die beiden Finanzinvestoren seien bisher noch nicht erneut an den Arzneimittelhersteller herangetreten. (Reuters, APA, 27.6.2017)