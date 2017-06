EU verhängt Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen Google

Der Internetriese hat seine eigenen Online-Shopping-Angebote bei Suchabfragen bevorzugt

Die EU-Kommission hat Google die mit Abstand höchste Geldbuße für ein einzelnes Unternehmen wegen Missbrauchs seiner Marktmacht aufgebrummt. Der US-Internetkonzern müsse 2,42 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil er seine marktbeherrschende Stellung mit seinem Preisvergleichsdienst missbraucht habe, teilte die Kommission am Dienstag mit. Sollte Google das Verhalten innerhalb von 90 Tagen nicht abstellen, könnten bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes seiner Muttergesellschaft Alphabet als Zwangsgeld verhängt werden.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat zur Rekordstrafe gegen Google erklärt, dass bei der Überprüfung 1,67 Milliarden Suchanfragen analysiert worden seien. "Das entspricht 460 Millionen Kopien". Wenn "ich alles verlesen hätte, würde das 17.000 Jahre dauern", so Vestager launisch bei der Pressekonferenz am Dienstag.

Keine Wahlfreiheit

Google habe anderen Unternehmen die Möglichkeit genommen, im Wettbewerb durch Leistung zu überzeugen, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Vor allem aber hat es verhindert, dass die europäischen Verbraucher wirklich zwischen verschiedenen Diensten wählen und die Vorteile der Innovation voll nutzen können."

.@Google gave illegal advantage to own comparison shopping service by abusing its search dominance: It must stop & pay fine of €2,4 bn. — Margrethe Vestager (@vestager) June 27, 2017 Margrethe Vestager kommentiert auf Twitter.

In der Shopping-Suche von Google werden prominent die von Händlern beim Internet-Konzern platzierten ausführlichen Anzeigen mit Fotos, Preisen und Links präsentiert. Diese Anzeigen sind Teil auch einer ganz normalen Google-Suche. Die EU-Kommission und einige Preissuchmaschinen betrachten das als Bevorzugung eigener Google-Dienste.

Google habe die Ungleichbehandlung der Preisvergleichsdienste laut Vestager mit Bevorzugung des eigenen Unternehmens 2008 in Deutschland und Großbritannien begonnen, 2010 in Frankreich, 2011 in Italien, den Niederlanden und Spanien, Anfang 2013 in Tschechien und Ende 2013 in Belgien, Dänemark, Norwegen, Österreich, Polen und Schweden.

"Bei allem Respekt, wir stimmen nicht zu"

In einer ersten Stellungnahme kündigt Google an, sich die Entscheidung der EU-Kommission genau ansehen zu wollen. "Wir werden die Entscheidung ausführlich prüfen." Google erwäge einen Einspruch gegen die Entscheidung, sagte Kent Walker, Senior Vice President und General Counsel des US-Unternehmens in einem Statement.

Die Art und Weise wie Google seine User und die Anbieter von Werbung miteinander verbinde, sei für beide Seiten sinnvoll, so Walker. "Bei allem Respekt, wir stimmen den heute verkündeten Schlussfolgerungen der EU Kommission nicht zu", sagte er. EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager betonte indes, dass Googles Verhalten nach den EU-Kartellvorschriften unzulässig sei. "Google habe anderen Unternehmen die Möglichkeit genommen, wirklich durch Leistung zu überzeugen", betonte Vestager.

Innovative Produkte

Die Kommissarin konzedierte, dass Google sehr viele innovative Produkte auf den Markt gebracht habe, die unser Leben wirklich verändert haben. Dies sei eine gute Sache. Aber die Strategie Googles sei es nicht gewesen, Preisvergleichsdienste zu verfolgen um neue Kunden zu gewinnen, das Produkt zu verbessern, sondern es habe die marktbeherrschende Stellung missbraucht und die eigenen Preisvergleichsdienste gefördert.

foto: apa

Die Ergebnisse der Konkurrenten seien dabei zurückgestuft worden und "das verstößt gegen EU-kartellrechtliche Bestimmungen". Damit sei anderen Unternehmen die Chance verwehrt worden, in den Leistungswettbewerb einzutreten und Innovationen vorzunehmen.

Zwei weitere Verfahren

Das Verfahren gegen Google lief seit 2010. Google drohen zusätzliche Milliardenstrafen in zwei weiteren Verfahren der EU-Wettbewerbshüter. Dabei geht es um die Marktmacht des Google-Betriebssystems Android auf Smartphones und Tablets sowie um Praktiken bei der Suchmaschinenwerbung auf Webseiten. Die höchsten Strafen aus Brüssel erhielten bisher 2009 der US-Chipkonzern Intel mit 1,06 Milliarden Euro sowie 2016 der deutsche Autobauer Daimler mit rund einer Milliarde Euro wegen der Beteiligung an einem Lkw-Kartell. (Reuters, red, 27.6.2017)