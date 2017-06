Gigantische Videoprojektion feiert 30 Jahre "Final Fantasy"

32-stöckiges Hotel als "Leinwand" genutzt – Produktion dauerte ein halbes Jahr

Die japanische Rollenspiel-Reihe "Final Fantasy" ist auch hierzulande vielen Gamern ein Begriff. Das Game von Square Enix genießt eine treue Anhängerschaft. Der jüngste Teil, "Final Fantasy XV" erschien Ende November 2016. 18 Hauptspiele und zahlreiche Ableger gibt es mittlerweile für diverse Plattformen.

Eindrucksvolles Geburtstagsvideo

Heuer feiert die Serie ihr 30-jähriges Jubiläum, was vom Publisher auch entsprechend begangen wird. In Yokohama hat man nun vor einiger Zeit eine gigantische Videoproduktion aufgezogen. Rund 12 Minuten lang bot man per Projection Mapping Einblicke in die Geschichte von "Final Fantasy".

Als "Leinwand" genutzt wurde dafür das 32-stöckige Grand Intercontinental Hotel. Diverse Aufnahmen auf Youtube dokumentieren das beeindruckende Spektakel, das ein halbes Jahr lang vorbereitet wurde. (red, 27.06.2017)

akasan