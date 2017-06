Früherer Wiener ORF-Landesintendant Othmar Urban gestorben

Im Alter von 87 Jahren – Urban stand von 1982 bis 1992 an der Spitze des Landesstudios Wien

Wien – Der frühere Intendant des ORF-Landesstudios Wien, Othmar Urban, ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichtete der ORF am Montagabend in "Wien heute". Der gebürtige Wiener stand von 1982 bis zu seiner Pensionierung im Februar 1992 an der Spitze des Landesstudios. Urban war seit 1957 für den ORF tätig.

In den Jahren 1949 bis 1953 absolvierte er ein Studium der Theaterwissenschaft und der Germanistik, anschließend war Urban zwei Jahre Produktionsassistent bei der Herold-Film. 1957 begann er als freier Mitarbeiter des Aktuellen Dienstes beim ORF, seine Wahl zum Landesintendanten erfolgte im Oktober 1982. (APA, 27.6.2017)