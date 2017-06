Radiopreis: Andi Knoll und Julie McCarthy sind die beliebtesten Moderatoren

Florian Pehofer von Arabella 92.9 ist "Best Newcomer" – Ausgabe des "Ö1 -Morgenjournal" als beste Nachrichtensendung

Wien – In elf Kategorien ist am Montagabend der Österreichische Radiopreis vergeben worden. Gold gab es sechs Mal für ORF-Radiomacher und fünf Mal an Private, die Auszeichnungen in Silber und Bronze erhielten je sechs Privatsender und fünfmal der ORF. Die Verleihung fand im Rahmen einer Gala im großen Festsaal des Wiener Rathauses statt.

Als "Beste Moderatorin" zeichnete die Radiopreis-Jury unter Leitung der FH St. Pölten die FM4-Moderatorin und gebürtige Irin Julie McCarthy mit dem Radiopreis in Gold aus. Andi Knoll, selbst Co-Moderator der Gala, wurde "Bester Moderator". "Best Newcomer" des Jahres ist Florian Pehofer von Radio Arabella 92.9, die "Beste Morgensendung" des Jahres auch heuer wieder der "Ö3 Wecker". Den besten Regionalbericht" steuerte "88.6 So rockt das Leben" bei, in der Kategorie "Beste Nachrichtensendung" siegte wie im Vorjahr eine Ausgabe des "Ö1 -Morgenjournal".

Für den "Besten Wortbeitrag" wurde Radio Klassik Stephansdom prämiert, als "Beste Musiksendung" die "FM4 Musikerziehung" ausgewählt. In der Kategorie "Beste Comedy" war auf der Antenne Steiermark zu hören, als "Beste Innovation" wertete die Jury die europaweite Jugendumfrage "Generation What?" bei Ö3. Die "Beste Promotionaktion" schließlich war "Frier Dich in den Süden" von Life Radio.

Der "Österreichische Radiopreis" wird von einem Verein getragen, dem der ORF, der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP), die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), die ORF Enterprise und die RMS Austria als Mitglieder angehören. Die Aufzeichnung der Gala ist am Dienstag um 23.25 Uhr auf ORF III zu sehen, W24 strahlt sie am 8. und 9. Juli jeweils um 19.30 Uhr aus. (APA, 27.6.2017)