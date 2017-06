Nintendo enthüllt SNES Mini: Mit 21 Kultspielen und unveröffentlichtem "Star Fox 2"

Retrokonsole wird Ende September für rund 80 Euro in den Handel kommen

Nintendo hat nach dem Nintendo Classic Mini seine nächste Retrokonsole angekündigt. Der Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (SNES Mini) wird am 29. September in den Handel kommen und bringt 21 Spieleklassiker der 90er-Jahre mit sich.

Die Miniaturausgabe von Nintendos zweiter TV-Spielkonsole soll ein Best-of des 1992 in Europa erschienenen Originals darstellen. Zudem feiert der Hersteller mit dem SNES Mini eine Premiere: Zu den 21 vorinstallierten Spielen gehört auch das bislang nie erschienene Weltraum-Abenteuer "Star Fox 2".

Spieleklassiker

Die Spielsammlung setzt sich in Europa aus folgenden Titeln zusammen: "Contra III The Alien Wars" (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels), "Donkey Kong Country", "EarthBound", "Final Fantasy III" (japanischer Titel: Final Fantasy VI), "F-ZERO", "Kirby Super Star" (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack), "Kirby’s Dream Course", "The Legend of Zelda: A Link to the Past", "Mega Man X", "Secret of Mana", "Star Fox" (europäischer Titel: Starwing), "Star Fox 2", "Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting", "Super Castlevania IV", "Super Ghouls ’n Ghosts", "Super Mario Kart", "Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars", "Super Mario World", "Super Metroid", "Super Punch-Out!!" und "Yoshi’s Island".

Zwei Controller

Details zur verbauten Hardware veröffentlichte der Hersteller in der ersten Aussendung nicht. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Nintendo auch seine 16-Bit-Klassiker emuliert. Zum Lieferumfang des SNES Mini ein HDMI-Kabel und ein USB-Ladekabel sowie zwei Super NES Classic Controller mit Kabelanschluss. Wie viel die Retrokonsole hierzulande kosten wird, verriet der Hersteller nicht. Der US-Preis liegt bei 79 Dollar, britische Händler listen die Konsole ab 79 Pfund. (zw, 27.6.2017)