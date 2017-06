Achtung: Produktrückruf von Gut Bartenhof Katenschinken gewürfelt

Produkt wird wegen Salmonellengefahr zurückgerufen

Die Hermann Wein GmbH & Co. KG hat laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ihr Produkt Gut Bartenhof Katenschinken gewürfelt zurückgerufen. Grund ist Salmonellengefahr. Betroffen ist die 2x125 Gramm-Packung mit dem Ablaufdatum 7.7.2017.

Das Produkt wurde in Österreich, Bayern und Baden-Württemberg vertrieben. Kunden und Kundinnen, die das Produkt noch in ihrem Haushalt haben, wurden gebeten, dieses nicht mehr zu verzehren. Sie können dieses in der Filiale (auch ohne Kassenbon) zurückgeben und bekommen den Kaufpreis zurückerstattet. (APA, 27.6.2017)