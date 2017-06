SPÖ und ÖVP wollen Pflegeregress abschaffen

VP-Chef Kurz fordert Systemwechsel in Plan zur Gesundheitspolitik, SPÖ macht Druck auf Umsetzung – unterschiedliche Modelle zur Finanzierung

Wien – Es könne jedem passieren, pflegebedürftig zu werden, deswegen müsse die Finanzierung der Pflege "solidarisch abgedeckt werden". So argumentiert Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz seine Forderung nach der Abschaffung des Pflegeregresses im Ö1-"Morgenjournal". 150 bis 200 Millionen Euro soll das laut dem Büro des ÖVP-Chefs kosten, finanziert werden unter anderem durch einen "Stopp der Neuzuwanderung ins Sozialsystem" und "schlankere Strukturen" bei den Krankenkassen.

In der SPÖ zeigt man sich erfreut über Kurz' Vorstoß. "Es wäre ein großer, wichtiger Schritt, wenn wir das Ende des Pflegeregresses noch diese Woche im Parlament einbringen", sagt SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder in einer Aussendung. Schieder will der ÖVP noch am Dienstag einen entsprechenden Antrag übermitteln. "Jeden Tag, den wir den Regress früher abschaffen, ist ein guter Tag für die österreichische Mittelschicht. Machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und beenden wir die Enteignung bei Pflegefällen", so Schieder.

SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern hatte die Abschaffung des Pflegeregresses bereits bei der "Plan A"-Rede im Jänner vorgeschlagen. Die SPÖ will das Aus des Regresses über eine Steuer auf Erbschaften und Schenkungen ab einer Million Euro gegenfinanzieren. ÖVP-Chef Kurz plant die Finanzierung aus dem Budget, die Gegenfinanzierung selbst soll über andere Maßnahmen erfolgen. Stöger und Schieder verwiesen indes auf das fertige SPÖ-Konzept inklusive Erbschaftssteuer. "Wir werden der Volkspartei natürlich diesen Vorschlag vorlegen."

Zehn Punkte zur Gesundheitspolitik

Die gemeinschaftliche Finanzierung der Pflege ist einer von zehn Punkten zur Gesundheitspolitik, die Kurz am Dienstag vorstellte. Dazu zählt auch die verpflichtende Ausstattung von E-Cards mit Fotos der Versicherten. Das kostet zwar etwas, aber "was wirklich teuer ist, ist der Missbrauch der hier möglich ist".

Für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum will Kurz dort bessere Jobs für Ärzte. "Es muss attraktiver werden für junge Mediziner auch wirklich als Hausärzte arbeiten zu wollen. Es braucht eine bessere Kooperation vor Ort, um auch ordentliche Öffnungszeiten für die Menschen anbieten zu können", sagt Kurz zu Ö1. Ob das mit einer besseren Dotierung von Kassenverträgen einhergeht, lässt der ÖVP-Chef aber offen. (red, APA, 27.6.2017)