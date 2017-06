Sturm Graz verpflichtet Verteidiger Puchegger

Spielte zuletzt für Bayern München II

Graz – Der SK Sturm Graz hat am Montag den seit zwei Wochen im Probetraining gestandenen Patrick Puchegger fix verpflichtet. Der 22-jährige Niederösterreicher spielte in den vergangenen Jahren im Nachwuchs des FC Bayern, in der vergangenen Saison für das Zweier-Team der Münchner in der Regionalliga Bayern. Bei Sturm erhielt der 1,88 Meter große Verteidiger nun einen Einjahresvertrag samt Option.

"Wir wollten noch einen flexiblen Spieler für die Defensivreihe verpflichten. Im besten Fall einen Linksfuß mit Weiterentwicklungspotenzial. Das ist uns mit Patrick gelungen", sagte Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl über die Neuverpflichtung. Puchegger wurde bei St. Pölten ausgebildet, ehe er 2013 nach Bayern wechselte. Für Österreich absolvierte der Defensivspieler bereits Einsätze im U19- und U20-Nationalteam. (APA, 26.6.2017)