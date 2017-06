TV- und Radiotipps für Dienstag, 27. Juni

Training Day, Universum: Undercover unter Tieren, Report, Amerika unter Waffen, Atemlos, Malala, das Mädchen aus Pakistan und Restless

18.30 MAGAZIN

Konkret Banken und Konsumentenschützer sind sich uneinig darüber, ob Negativzinsen an Kreditnehmer weitergegeben werden müssen. Die Banken verdienen durch die niedrigen Zinsen weniger und versuchen über Aufschläge Einnahmen zu lukrieren. Der Oberste Gerichtshof hat nun erklärt, dass eine Bank einen Kreditvertrag nicht im Nachhinein zuungunsten des Kunden ändern darf. Bis 18.51, ORF 2

19.25 GENRE

Künstlergespräch Der international erfolgreiche Bass-Sänger Kurt Rydl im Gespräch mit Ani Gülgün-Mayr über sein Zoologie-Studium, seine Kritik an den Bayreuther Festspielen und seine Abneigung gegen das Reisen. Bis 19.50, Sender

20.15 POLIZEI-THRILLER

Training Day (USA 2010, Antoine Fuqua) Der junge Jake (Ethan Hawke) ist ein Frischling bei der Polizei und wird von Alonzo (Denzel Washington) in die dunklen Bereiche der Ermittlungsarbeit eingeführt. Bald zweifelt er an der Integrität seines Partners und findet ihn gefährlicher als so manchen Gangsterboss. Washington hat für seine Vorstellung als korrupter Cop seinen zweiten Oscar bekommen. Bis 22.35, ATV 2

warnermoviesde

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Undercover unter Tieren (2/5) Die Dokumentation ist "klugen Köpfen auf der Spur". Zum Beispiel Schimpansen, die Werkzeug benutzen, um Termiten zu fangen. Oder der Geradschnabelkrähe in Neukaledonien, die mit viel Geschick und List Engerlinge aus dem Holz hervorlockt. Ein Singvogel in Südafrika dagegen warnt Erdmännchen regelmäßig vor Greifvögeln und schnappt sich dann das Futter, das diese zurücklassen. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Bei Susanne Schnabl: 1) Grüne ohne Pilz. 2) Deutsch im Kindergarten: Dazu diskutieren Heidemarie Lex-Nalis von der Plattform des elementarpädagogischen Netzwerks EduCare und Soziologe Kenan Güngör. 3) Fahrverbote für Diesel? 4) Demenz: Leben mit dem Vergessen. Bis 22.00, ORF 2

22.05 GAGS, GAGS, GAGS

Willkommen Österreich Zu Gast bei Christoph Grissemann und Dirk Stermann sind der Kabarettist Michael Niavarani und Viktoria Schnaderbeck, Fußballerin beim FC Bayern München und in der Österreichischen Nationalmannschaft. Bis 23.00, ORF 1

22.00 VERFÜHRUNG

Atemlos (USA 1983, Jim McBride) Wenige Worte zu einem unterschätzten Film: "Me and Monica, we're goin' to Mexico." Richard Geres schwer verführerischer "slang and stride"; eine comichafte, urkalifornische Inszenierung des alten Rebellentraums; eine Vorlage (Godards Außer Atem ), die sich dieser Neuinterpretation im Geiste des Rockabilly nicht zu schämen braucht. Himmel der Popkultur: Lederstiefel, Silver Surfer -Hefte, Breathless von Jerry Lee Lewis. Der Showdown: eine Sache des rechten Tanzschritts zur rechten Zeit. Bis 23.50, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

kreuz und quer I: Amerika unter Waffen (1/2) Das Recht auf Waffenbesitz spaltet die USA. Auf der einen Seite stehen jene, die auf ihrem durch die Verfassung garantierten Recht bestehen, eine tödliche Schusswaffe zu besitzen. Auf der anderen Seite sind jene, die sich für die Regulierung der Waffen einsetzen, um Unfälle, Gewaltverbrechen und Amokläufe an Schulen und Universitäten zu verhindern. Bis 23.10, ORF 2

22.35 ACTIONTHRILLER

Contraband (USA/GB/F 2012, Baltasar Kormákur) Blut ist dicker als Wasser, deshalb hilft der ehemalige Schmuggler Chris (Mark Wahlberg) seinem Schwager bei einem verpatzten Deal aus der Klemme: Ein Transporter voll Falschgeld muss in die USA. Remake des Islandkrimis Reykjavík Rotterdam aus dem Jahr 2008. Bis 0.44, ATV 2

23.25 DOKUMENTATION

kreuz und quer II: Angeschossen – Malala, das Mädchen aus Pakistan Mit ihrem Einsatz für Bildung hat Malala Yousafzai den Zorn der Taliban auf sich gezogen. 2012 wird der damals 15-Jährigen in den Kopf geschossen. Sie überlebte – und wurde zum weltweiten Star, wodurch ihr Plädoyer für die Bildung von Mädchen nur noch lauter wurde. Sie spricht vor den Vereinten Nationen, trifft Barack Obama und Queen Elizabeth II – und erhält 2014 den Friedensnobelpreis. Porträt einer Heldin. Bis 0.00, ORF 2

0.00 GUS VAN SANT

Restless (USA 2011, Gus Van Sant) Enoch (Henry Hopper) besucht seit dem Tod seiner Eltern lieber Trauerfeiern statt Partys. Als er bei einem Gottesdienst in eine missliche Situation gerät, zieht ihn die lebensfrohe Annabel (Mia Wasikowska) charmant aus der Affäre. Auch sie trägt ein Geheimnis mit sich. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt. Berührendes Liebesdrama von Oscarpreisträger Gus Van Sant (Milk). Bis 1.25, ORF 2