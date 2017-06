Oberstes US-Gericht lässt Teile von Trumps Einreisedekret zu

Einstweilige Verfügungen untergeordneter Instanzen, die sich gegen das Dekret gerichtet haben, wurden großteils ausgesetzt

Washington – Das Oberste US-Gericht hat Teile der einstweiligen Verfügungen, die sich gegen das von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot gerichtet haben, aufgehoben. Damit kann der sogenannte Travel Ban in Kraft treten, bis im Herbst darüber am Obersten Gericht verhandelt wird.

Einzig für Personen, die eine "Bona fides"-Beziehung in die USA haben (zum Beispiel Verwandte in den Vereinigten Staaten), bleibt das Dekret ausgesetzt, so das Gericht.

Zudem soll ein 120-tägiges Verbot einer Einreise von allen Flüchtlingen in die USA zum Teil genehmigt werden.

Nationale Sicherheit

Trump hatte angeordnet, dass Reisende aus Libyen, dem Iran, dem Jemen, Somalia, dem Sudan und Syrien für etwa drei Monate nicht mehr in die USA einreisen dürfen. In der Zeit sollten die Regeln für die Visavergabe überprüft werden. Begründet wurde der Schritt mit dem Schutz der nationalen Sicherheit. Mehrere untergeordnete Bundesgerichte hatten den Erlass zunächst außer Kraft gesetzt.

Die US-Regierung hatte den Supreme Court nach ihrem Scheitern vor zwei Bundesberufungsgerichten angerufen. Sie beantragte, dass die neun Richter über die Verfassungsmäßigkeit des Dekrets entscheiden und in der Zwischenzeit das Inkrafttreten der Einreiseverbote erlauben. (red, 26.6.2017)