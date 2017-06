Indischer Qualifikant ist die Nummer 222 der Weltrangliste

Antalya – Österreichs Tennis-Nummer-Eins Dominic Thiem trifft bei der Premiere des ATP-Turniers in Antalya im Achtelfinale auf den indischen Qualifikanten Ramkumar Ramanathan. Der 222. der Weltrangliste setzte sich in der 1. Runde gegen den Brasilianer Rogerio Dutra Silva mit 6:3,6:4 durch. Der bei dem Turnier topgesetzte Thiem hatte in der 1. Runde ein Freilos. (APA, 26.6.2017)