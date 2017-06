Macron will russische Annexion der Krim nicht anerkennen

Französischer Staatschef trifft ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Paris

Paris – Frankreich wird die russische Annexion der Krim-Halbinsel nicht anerkennen. Das versicherte Staatschef Emmanuel Macron am Montag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Paris, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin mit einem Krim-Besuch heftigen Protest aus Kiew provoziert hatte.

"Frankreich ist der Souveränität der Ukraine in ihren anerkannten Grenzen verbunden", sagte Macron. Putin hatte am Samstag auf der Krim unter anderem ein Ferienlager am Schwarzen Meer besucht. Kiew sprach von einer "Verletzung der Souveränität der Ukraine". Russland hatte die Krim zum Beginn des Ukraine-Konfliktes im Frühjahr 2014 annektiert. (APA, 26.6.2017)