McEnroe über Williams: Nummer 700 bei Männern

Tennis-Legende präsentiert derzeit sein neues Buch "But Seriously"

Los Angeles – John McEnroe promotet derzeit seines neuen Buches "But Seriously" und spricht dabei auch über Serena Williams. "Sie ist die beste Spielerin der Geschichte, keine Frage, aber auf der Männer-Tour wäre sie bestenfalls die Nummer 700", sagte der 58-Jährige in Los Angeles.

An einem "wirklich perfekten Tag" könne Williams möglicherweise den einen oder anderen Spieler schlagen, weil "sie mental so unglaublich stark ist", führte McEnroe weiter aus: "Serenas Konkurentinnen brechen ja meistens schon unter diesem mentalen Druck zusammen, noch bevor der erste Ball gespielt ist."

Mit insgesamt 23 Einzeltiteln bei den vier Grand-Slam-Turnieren ist Serena Williams vor Steffi Graf (22) die erfolgreichste Spielerin der Geschichte. Derzeit pausiert die 35-Jährige, weil sie im August ihr erstes Kind erwartet. Für 2018 hat Williams bereits ihre Rückkehr auf die Tour in Aussicht gestellt. (sid, 26.6.2017)