Industrie verteidigt geplanten Handelspakt Jefta

IV: Österreich bieten sich Chancen im Maschinenbau- und Automotivebereich – Keine Paralleljustiz für Konzerne

Wien/Brüssel/Tokio – Die heimische Industrie ist naturgemäß für das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (Jefta) und verteidigt es gegen Kritik von Nicht-Regierungsorganisationen wie Greenpeace. Das Abkommen berge die Chance, die Wirtschaft auf fairem Wege zu beleben, sagte der Bereichsleiter Internationale Beziehungen der Industriellenvereinigung (IV), Michael Löwy, am Montag im APA-Gespräch.

Deutliche Chancen für die Austro-Industrie ortet Löwy vor allem im Maschinenbau und im Automotive-Bereich. Die ökonomischen Effekte eines Jefta-Abschlusses würden aber insgesamt positiv für den produzierenden Sektor ausfallen, verweist der IV-Mann auf eine Untersuchung des deutschen Ifo-Instituts.

"Faire Bedingungen"

"Handelsabkommen helfen, faire Bedingungen herzustellen", ist sich Löwy sicher. Eine Paralleljustiz für Konzerne, wie dies Greenpeace kritisiert, würde nicht entstehen. "Diese Einschätzung teilen wir überhaupt nicht. Das nationale Recht bleibt aufrecht. Standards bleiben aufrecht. Schiedsgerichte sind ein sinnvolles Instrument, um lange Verfahren zu beschleunigen. Zudem hat man überparteiliche Richter", so Löwy. Investitionsschutzmechanismen seien sinnvoll, hätten sich in der Vergangenheit bewährt, verweist er auf 36 Freihandelsabkommen, die die EU inklusive Ceta habe.

Zum Vorwurf von Geheimverhandlungen sagte Löwy, dass "eine größtmögliche Transparenz sinnvoll" wäre. So fordert die IV beispielsweise die Veröffentlichung des Verhandlungsmandats, "das ist ja nicht geheimnisvoll". Nicht sinnvoll wäre hingegen, jedes E-Mail, das sich Verhandlungspartner schicken, zu veröffentlichen. Schließlich gehe es in einer solchen Phase noch darum, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. "Wenn es Festlegungen gibt, dann sind Veröffentlichungen grundsätzlich sinnvoll", so Löwy. Auch sei Transparenz durch eine Einbindung nationaler Institutionen wie Ministerien und Behörden gegeben, die EU-Kommission verhandle nicht alleine.

Interesse Japans gestiegen

Grundsätzlich meinte Löwy, dass Japan durch das Ausscheiden der USA aus dem transpazifischen TTP-Freihandelsabkommen ein größeres Interesse bekommen habe, die Handelsbeziehungen mit Europa zu stärken. "Die Regierung Japans unter Premierminister Shinzo Abe setzt sich mit aller Kraft für die wirtschaftliche Revitalisierung ein", heißt es auf der Homepage der japanischen Botschaft in Österreich. Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Die EU-Kommission rechnet damit, dass durch ein Freihandelsabkommen mit Japan die Ausfuhren der EU um 32,7 Prozent und die Exporte Japans um 23,5 Prozent steigen. Es könnten bis zu 420.000 zusätzliche Jobs in der EU entstehen.

Sechs Prozent höhere Importe

Die Einfuhren aus Japan nach Österreich sind im vorigen Jahr verglichen zu 2015 um 5,8 Prozent auf knapp 1,98 Mrd. Euro gewachsen. Die Ausfuhren von Österreich nach Japan sind im selben Zeitraum um 1,3 Prozent auf 1,33 Mrd. Euro gesunken.

Heuer im ersten Quartal zogen zwar auch die Ausfuhren laut Wirtschaftskammer (WKÖ) wieder an – und zwar um 3,9 Prozent auf knapp 335 Mio. Euro – aber die Einfuhren stiegen noch rasanter: Um 12 Prozent auf 540 Mio. Euro. Damit wuchs das Handelsdefizit im ersten Quartal heuer verglichen zur Vorjahresperiode von 160 Mio. Euro auf 205 Mio. Euro an.

Gespräche seit März 2013

Japan ist der zweitgrößte Handelspartner der EU in Asien. Gemeinsam machen beide mehr als ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts aus. Die Gespräche über das Abkommen hatten beide Seiten im März 2013 begonnen.

Die EU und Kanada hatten im vergangenen Jahr ihre Verhandlungen über das Ceta-Abkommen abgeschlossen. Endgültig kann es erst in Kraft treten, nachdem es von 38 nationalen und regionalen Parlamenten in den EU-Staaten ratifiziert wurde. Die Verhandlungen über das TTIP-Abkommen zwischen EU und USA liegen seit der Wahl von US-Präsident Donald Trump auf Eis. (APA, 26.6.2017)