Mann stieß schwangere Freundin in Wien aus Fenster

Die 17-Jährige wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht, nach dem Täter wird gefahndet

Wien – Ein 23 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend seine 17-jährige Verlobte in Wien-Hernals aus einem Gangfenster im zweiten Stock eines Wohnhauses gestoßen. Die Frau erlitt Prellungen und Abschürfungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige, ein afghanischer Staatsbürger, war geflüchtet. "Nach ihm wird gefahndet", sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Montag.



Zahlreiche Nachbarn hatten einen lauten Streit zwischen dem Paar gehört und gegen 20.45 Uhr die Polizei verständigt. Der Mann soll bei der Auseinandersetzung seine Verlobte mehrfach geschlagen haben. In der Vergangenheit habe es schon mehrmals gewalttätige Übergriffe gegeben, gab die junge Frau bei der Polizei an. Deshalb sei sie am Sonntagabend aus der Wohnung ins Stiegenhaus gelaufen.

Verletzungen an Wirbelsäule und Beinen

Der Mann folgte ihr, im zweiten Stock stieß er sie aus einem offenen Gangfenster und flüchtete. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie die Frau im Innenhof sitzend. Sie wurde mit Verletzungen an Wirbelsäule und Beinen ins Spital gebracht, nach Angaben der Polizei ist sie in der neunten Schwangerschaftswoche.

Die Polizei ermittelt gegen den flüchtigen wegen Mordversuchs. Sein Aufenthaltsort war am Montag noch unklar. Dem Vernehmen nach soll das afghanische Paar bereits ein Kind haben, dieses wurde ihnen aber bereits abgenommen. (APA, 26.6.2017)