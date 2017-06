Basejumper am Kjerag: In die Schlucht springen

Der Kjerag ist neben dem Preikestolen eines der bekanntesten und beliebtesten Touristenziele der Region und beliebter Ausgangspunkt für Basejumper

Die steile Felswand "Kjerag" zieht in Norwegen jährlich Tausende Abenteurer an. Vor allem für Basejumper ist die Felswand mittlerweile ein beliebter Ausgangsort. Mit 150 km/h springen sie in die Schlucht.

Spektakuläre Drohnen- und GoPro-Aufnahmen zeigen hunderte Adrenalinjunkies bei der Basejump-Veranstaltung Heliboogie wie sie sich mit Wingsuit und Fallschirm in die Tiefe stürzen. Das Video wurde auf Facebook bereits über 30 Millionen mal angesehen. Seit 1994 hat es bereits 50.000 Sprünge gegeben, wie The Local.no berichtet. (red, 28.6.2017)