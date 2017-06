Polizisten verhinderten Vergewaltigung am Donauinselfest

Die Beamten zerrten den Mann vom Opfer. Der 18-Jährige wurde festgenommen und von der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt

Wien – Polizisten haben am Samstagabend am Wiener Donauinselfest offenbar eine Vergewaltigung verhindert. Sie zerrten den 18-jährigen Täter, der bereits auf der 21-Jährigen saß und ihr T-Shirt gewaltsam entfernt hatte, vom Opfer und nahmen ihn fest. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt. Die Staatsanwaltschaft setzte den Afghanen am Sonntag auf freien Fuß.

Wie die 21-Jährige gegenüber der Polizei angab, war sie am Samstag gegen 23 Uhr vor der Kronehit-Bühne von einer Gruppe männlicher Jugendlicher eingekreist und bedrängt worden. Der 18-Jährige soll bereits da die Frau umklammert haben und sie an den Brüsten und im Intimbereich begrapscht haben. Die 21-Jährige konnte sich losreißen, sie flüchtete Richtung Treppelweg.

T-Shirt vom Körper gerissen

Der 18-Jährige verfolgte sie. Er zerrte sie in ein Gebüsch, setzte sich auf die Frau und riss ihr das T-Shirt vom Körper, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Zivil hatten gesehen, wie der Mann sein Opfer ins Gebüsch gezogen hatten. Sie rannten sofort hin und konnten durch ihr Einschreiten offenbar eine Vergewaltigung verhindern.

Die junge Frau wurde dem Rettungsdienst übergeben, sie blieb körperlich unversehrt. Gegenüber der Polizei gab sie an, dass sie mit Freundinnen beim Konzert gewesen war und dass sie diese vor dem Übergriff verloren und nicht wiedergefunden habe. Auch sei sie alkoholisiert gewesen.

Verdächtiger streitet Vergewaltigungsabsicht ab

Der Afghane, ein Asylberechtigter, bestritt einen Vergewaltigungsversuch in seiner Einvernahme. Vielmehr sprach er davon, dass er einvernehmlich mit der Frau getanzt habe und sie ihm freiwillig gefolgt sei. Sie seien dann beide zu Sturz gekommen und ins Gebüsch gefallen, behauptete der 18-Jährige. Die Staatsanwaltschaft verfügte am Sonntagabend, dass der Afghane mit einer Anzeige auf freien Fuß gesetzt wird.

Zuvor war der Sachverhalt dem Journalstaatsanwalt von der Polizei mündlich geschildert worden. Dieser musste sofort entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft vorliegen, erklärte Behördensprecherin Nina Bussek.

"Bei dieser Schilderung war die Journalstaatsanwaltschaft der Ansicht, dass kein dringender Tatverdacht erkennbar ist", sagte Bussek. Außerdem handelt es sich beim 18-Jährigen um einen jungen Erwachsenen, bei dem noch strengere Maßstäbe für die Verhängung von Untersuchungshaft vorliegen. (APA, 26.6.2017)