Daniel Day-Lewis: Seine besten Filme

Day-Lewis gab kürzlich seinen Rückzug aus der Schauspielerei bekannt und überraschte damit die Filmwelt. Welche seiner Filme haben Sie besonders gern geschaut?

Auf einen – noch unveröffentlichten – Film mit ihm kann man sich noch freuen, dann muss sich das internationale Filmpublikum mit der Vorstellung anfreunden, keine neuen Filme mit Daniel Day-Lewis ansehen zu können. Der britisch-irische Schauspieler hat mit nur 60 Jahren vor wenigen Tagen das Ende seiner Schauspielkarriere verkündet.

Drei Oscars nennt er – als bislang einziger Schauspieler – sein Eigen. Der erste wurde ihm für die Darstellung des schwerbehinderten Malers Christy Brown in "Mein linker Fuß" verliehen. Den zweiten und dritten nahm er für seine Rollen als skrupelloser Ölmillionär in "There Will Be Blood" und amerikanischer Präsident Lincoln im gleichnamigen Film mit nach Hause.

Allein an diesen drei Filmen lässt sich bereits die Vielseitigkeit des Schauspielers erkennen. Der Filmkritiker Roger Ebert schrieb im Jahr 1985, als Day-Lewis sowohl einen schwulen, ehemals rassistischen und gewalttätigem Punk in "Mein wunderbarer Waschsalon" als auch einen versnobten, überheblichen britischen Gentleman in "Zimmer mit Aussicht" verkörperte: "Diese beiden Darstellungen Seite an Seite zu sehen, ist eine Bestätigung des Wunders, das Schauspielen ist: Dass ein Mann diese kompletten Gegensätze verkörpern kann, ist bemerkenswert."

Auch in der STANDARD-Community gibt es Bewunderer seiner Schauspielkunst und traurige Stimmen über seinen Rückzug:

Ein Blick auf seine Filmografie lässt nicht nur die Bandbreite seines Könnens, sondern auch seine extreme Selektivität deutlich werden – seit 1998 hat er in nicht mehr als fünf Filmen mitgewirkt.

Ihre Film-Highlights?

Was ist Ihre Meinung zum Schauspieler Daniel Day-Lewis? In welcher Rolle fanden Sie ihn am besten, wo wurde er Ihren Erwartungen nicht gerecht? Gibt es ein Zitat aus seinen Filmen, das Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Stimmen Sie ab, und teilen Sie Ihre Meinung im Forum! (aan, 26.6.2017)