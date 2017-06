Frauenministerin: Quote kein Allheilmittel, aber wirkungsvoll

Pamela Rendi-Wagner will die Zahl der weiblichen Aufsichtsräte erhöhen – eine Quote soll helfen, auch Strafen sind bei Nichteinhaltung vorgesehen

Wien – Nicht einmal jeder fünfte Aufsichtsrat ist in Österreich eine Frau. Obwohl die Frauenerwerbsquote 50 Prozent beträgt: Weder auf der Führungsebene noch in den Aufsichtsräten schlägt sich das nieder. Denn derzeit sind nur 18 Prozent der Aufsichtsräte weiblich. Eine "Inbalance", wie Frauen- und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) feststellt, die sie mittels Quote beheben will. Die Quote soll 30 Prozent betragen und für börsennotierte Unternehmen sowie Betriebe mit mehr als 1.000 Beschäftigten gelten.

Ein entsprechendes Gesetz passierte vergangene Woche den Justizausschuss, am Mittwoch wird es im Parlament beschlossen. Es dürfe nicht sein, dass es für Frauen in der Privatwirtschaft noch ein Karrierehindernis gibt: "Und dieses Karrierehindernis heißt Geschlecht", fasst Rendi-Wagner die Motivation für das Gesetzesvorhaben zusammen.

Quote wirkt

Für staatsnahe Betriebe gibt es bereits seit 2011 diese Vorgabe. Da habe sich gezeigt: "Die Quote wirkt", erklärt die Frauenministerin. Denn dort sei der Frauenanteil in Aufsichtsratsgremien auf über 40 Prozent gestiegen. Auch wenn sie die Quote nicht als Allheilmittel, sondern als Steuerungsinstrument gegen "strukturelle Diskriminierung" bewertet. Internationale Vorbilder seien Island, Norwegen, Frankreich und Deutschland – hier habe die gesetzliche Vorgabe positive Ergebnisse bewirkt. Das bilde sich auch in der volkswirtschaftlichen Entwicklung ab.



Doch nicht nur Frauen der oberen Managementebene sollen gefördert werden, sondern auch jene auf niedrigerem Lohnniveau. Rendi-Wagner spricht von einem Maßnahmenbündel, einmal mehr fordert sie deshalb einen Mindestlohn von 1.500 Euro.

Sanktionen: Macht- statt Geldverlust

Etwa 200 Unternehmen in Österreich dürften von der verpflichtenden Frauenquote betroffen sein. Wichtig sind für Rendi-Wagner auch Sanktionsmöglichkeiten. Auch hier richtet sich die Ministerin nach dem deutschen Vorbild.

Man habe gesehen, dass freiwillige Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils nicht den gewünschten Effekt bringen, berichtet die deutsche Staatssekretärin Elke Ferner. Auch Geldstrafen für Unternehmen, wenn sie die gesetzliche Frauenquote nicht erfüllen, seien wirkungslos – "das zahlt Daimler aus der Portokasse". Daher habe man sich entschieden: "Machtverlust statt Geldverlust, das schmerzt weit mehr", erklärt Ferner. In der Umsetzung bedeutet das: Wird nicht, wie vorgesehen, eine Frau in das Gremium entsandt, bleibt der Platz unbesetzt. Den "leeren Stuhl" sieht auch der österreichische Gesetzesentwurf vor.

Das Gesetz soll am 1. Jänner 2018 in Kraft treten, es soll für neue Aufsichtsräte und für Entsendungen in bestehende Gremien gelten. (mte, 26.6.2017)