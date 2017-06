Komplizen im Internet gesucht: Mann wollte Kollegin töten und essen

Prozess beginnt in Nürnberg

Im Internet suchte er Mitstreiter, um eine Frau zu töten und ihren Leichnam zu essen: Ein 42 Jahre alter Mann muss sich deswegen seit Montag vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Die Öffentlichkeit wurde beim Prozessbeginn nach der Verlesung der Anklageschrift von der Verhandlung ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann öffentliche Aufforderung zu Straftaten vor.

Suche per Onlineanzeige

Laut Anklage veröffentlichte der 42-Jährige im vergangenen Sommer im Internet zwei Texte, in denen er Männer suchte, die ihm helfen sollten, eine Kollegin zu misshandeln und zu töten. Anschließend wolle er die Frau "verspeisen", schrieb der Mann. In seinen Texten bezeichnete er sich selbst als "Kannibale". Schon seit Ende 2015 habe der Mann diese Fantasie gehabt, schreiben die Ankläger.



Alleine habe sich der 42-Jährige die Tat nicht zugetraut. Nicht einmal zwei Stunden nach Veröffentlichung des ersten Textes meldete sich der erste Interessent per E-Mail bei dem Angeschuldigten. In seinem zweiten Text bot der Angeklagte auch Geld für eine Frau an, die er essen kann. Zur Ausführung der Tat kam es nicht. (APA, 26.6.2017)