Dr. Martin Preslmayr verstärkt sein Team

Zwei neue Partner bei preslmayr.legal Rechtsanwälte GmbH

Nur 1,5 Jahre nach Gründung seiner neuen Anwaltskanzlei preslmayr.legal Rechtsanwälte GmbH ist Dr. Martin Preslmayr auf Expansionskurs und verstärkt mit zwei neuen Partnern, Mag. Matthew Heitman und Dr. Kerstin M. Hochwartner LL.M, sein Team.

Mag. Matthew Heitman, 56, gebürtiger Amerikaner aus Atlanta, bringt langjährige juristische Erfahrung mit, unter anderem als Konzernjurist bei Siemens sowie selbständiger Rechtsanwalt.

Dr. Kerstin M. Hochwartner LL.M , 37, steigt als jüngste Partnerin bei preslmayr.legal ein. Sie war davor unter anderem bei Baier Böhm, Hoffmann & Sykora und als selbständige Rechtsanwältin in Wien tätig.

"Ich freue mich, diese beiden kompetenten Allround-Juristen ab sofort bei preslmayr.legal als Partner an Bord zu haben, um im Team unsere Werte Exzellenz, Kreativität und Mut im Sinne unserer Mandanten in der Beratungsarbeit umzusetzen", so Dr. Martin Preslmayr.

Beide neue Partner bringen Expertise in den Bereichen Zivil- und Wirtschafts(straf)recht sowie Vertrags-, Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht, Prozessführung, Ehe- und Familienrecht, Liegenschaftsrecht, Arbeitsrecht und Produkthaftung bei preslmayr.legal ein.



http://www.preslmayr.legal