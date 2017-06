ÖBB bieten im Sommer neue Railjet-Verbindung von Salzburg zum Neusiedler See

Die ÖBB bieten im Sommer 2017 erstmals eine direkte Railjet-Verbindung von Salzburg zum Neusiedler See an. Von 1. Juli bis 3. September wird an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zweimal täglich ein Railjet aus Salzburg über Wien bis nach Neusiedl am See verlängert.

Somit bestehen in der Ferienzeit direkte Reisemöglichkeiten zum Neusiedler See ab Salzburg, Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Wels, Linz, St. Valentin, Amstetten, St. Pölten oder Tullnerfeld. (red, 26.6.2017)