Außenbordmotor war defekt

Attersee – Die Polizei hat am Sonntag am Attersee in Oberösterreich ein Schlauchboot aus Seenot gerettet. Ein 50-Jähriger aus Alkoven hatte gegen 21.15 Uhr selbst um Hilfe gerufen.

Er trieb mit dem Gefährt, bei dem sich der Außenbordmotor nicht mehr starten ließ, in der Seemitte. Der Mann hatte bereits seit eineinhalb Stunden versucht, ans Ufer zu rudern. Doch die Strömung war zu stark, teilte die Polizei OÖ am Montag mit. (APA, 26.6.2017)