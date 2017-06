"Modern Warfare Remastered" startet als Einzeltitel auf PS4

Versionen für PC und Xbox One folgen zu einem späteren Zeitpunkt

"Call of Duty: Modern Warfare Remastered" erscheint am 27. Juni als Einzeltitel für Playstation 4. Versionen für PC und Xbox One sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Das Spiel beinhaltet die komplette Kampagne sowie 16 Multiplayer-Maps – allesamt technisch überarbeitet.

call of duty

Bestseller

Bislang war "Call of Duty: Modern Warfare Remastered" lediglich als Teil einer Sonderedition des 2016 erschienenen Spiels "Call of Duty: Infinite Warfare" erhältlich. Ein Umstand, der im vergangenen Jahr bei Fans auf reichlich Unmut stieß.

"Modern Warfare" erschien ursprünglich 2007 für PC, PS3 und Xbox 360 und gilt nach wie vor als einer der erfolgreichsten Titel der Shooter-Serie. "Modern Warfare Remastered" bietet verbesserte Texturauflösung und -details, modernisierte Animationen, eine neu gemasterte Audioausgabe und weitere Verbesserungen. (red, 26.6.2017)