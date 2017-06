Spektakulärer GP von Baku geht an Ricciardo

Stroll Sensations-Dritter, Vettel und Hamilton nicht am Podest

Baku – Daniel Ricciardo hat den zwischenzeitlich unterbrochenen GP von Baku gewonnen. Der Red-Bull-Pilot distanzierte den nach einem Start-Crash zwischenzeitlich Letzten Valtteri Bottas auf Rang zwei. Bottas überholt den sensationell Dritten Lance Stroll erst auf der Zielgeraden. Sebastian Vettel und Lewis Hamilton belegten die Ränge vier und fünf, Fernando Alonso holte als Neunter seine ersten Saisonpunkte.

Hamilton verlor einen möglichen Rennsieg aufgrund seiner Kopfstütze – auf Rang eins liegend musste er wegen dieser an die Box. Vettel übernahm so die Führung, musste sein Auto danach aber selbst für eine Zehn-Sekunden-Strafe abstellen. Der Deutsche hatte Hamilton in einer von zahlreichen Safety-Car-Phasen absichtlich gerammt. Zuvor hatte ihn der Brite ausgebremst. (red, 25.6.2017)

