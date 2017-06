TV- und Radiotipps für Montag, 26. Juni

Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Themenmontag: Schwimmen, Sommergespräch: Christian Kern, Ich – Einfach unverbesserlich, Der Knochenjäger, Amistad

13.35 WESTERN

Der Mann, der Liberty Valance erschoss (The Man Who Shot Liberty Valance, USA 1962, John Ford) Der Bandit Liberty Valance (Lee Marvin) terrorisiert eine Kleinstadt. Der junge Rechtsanwalt Stoddard (James Stewart) fordert den Banditen zum Showdown heraus und tötet Liberty Valance. Stoddard wird zur Legende und beginnt eine politische Karriere. Erst Jahre später gesteht Stoddard, dass nicht er, sondern sein Freund Tom (John Wayne) den Banditen getötet hat. John Ford gelang mit dem Film ein Höhepunkt des Westerngenres. Bis 15.50, Arte

foto: paramount pictures

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Ein aktuelles iPhone, am Onlinemarktplatz Willhaben angeboten für 90 Euro. Eine Konsumentin wollte bei diesem Angebot zuschlagen und zahlte zwar das Geld, bekam das Handy aber nie zu Gesicht. Warum es schwierig ist, in solchen Fällen sein Geld zurückzubekommen. Bis 18.51, ORF 2

19.25 GESPRÄCH

Künstlergespräch Peter Fässlacher im Gespräch mit dem Kinderbuchautor Thomas Brezina. Über dessen Jugend, seinen Schaffensdrang und das neue Abenteuer der Knickerbocker-Bande. Bis 19.50, ORF 3

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Schwimmen Die Dokumentation Kultort Wörthersee (20.15) erzählt die Geschichte des schicken Badeorts in Kärnten. Im Anschluss (21.05) sprechen Roman Palfrader, Viktor Gernot, Erwin Steinhauer, Ulrike Beimpold, Barbara Wussow darüber, wie sie schwimmen lernten. Der Schauplatz: Im Freibad (21.55) aus dem Jahr 2016 beleuchtet soziale Spannungen im gesellschaftlichen Abkühlschmelztiegel, und beim Talk mit Ingrid Thurnher (22.30) diskutiert ebendiese über das Reizthema Burkini – mit der Muslimin Salma Shahin, Christian Ortner (Journalist), Mahsa Ghafari (Feministin und Aktivistin), Rasha Cort (syrische Fremdenführerin in Wien) und Karin Kneissl (Nahost-Expertin). Bis 23.20, ORF 3

foto: orf/christian papke

20.15 TALK

Sommergespräch: Christian Kern Das allererste Sommergespräch veranstaltet Puls 4. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist zu Gast bei Infochefin Corinna Milborn. Ein vom Meinungsforschungsinstitut OGM repräsentativ ausgewähltes Panel beurteilt im Anschluss den Auftritt des Kanzlers, um die Analyse kümmern sich dann Puls-4-Moderator Thomas Mohr und Politikberater Thomas Hofer. Bis 21.45, Puls 4

20.15 MINIONS

Ich – Einfach unverbesserlich (Despicable Me, USA 2010, Pierre Coffin und Chris Renaud) Das kriminelle Genie Gru wird vom ersten Platz der Superschurkenliste verdrängt. Mithilfe seiner treuen Minions-Armee plant er den ultimativen Raubzug, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Unfreiwilligerweise mit von der Partie und am lustigsten von allem: die drei Waisenmädchen Agnes, Edith und Margo. Bis 22.05, ATV

20.15 GESCHICHTSDRAMA

Amistad (USA 1997, Steven Spielberg) Auf dem Sklavenschiff Amistad kommt es 1839 zur Meuterei, deren Folgen Anthony Hopkins als US-Präsident John Quincy Adams zur Chefsache erhebt. Der Faktentreue (Amistad-Prozesse) stehen Effektbetonung und Pathos gegenüber. Bis 22.45, Arte

paramount movies

21.00 TALK

Hart, aber fair: Trumps neue Welt: Wildwest statt freier Westen? Dazu diskutieren bei Frank Plasberg: Peter Altmaier (CDU), Sandra Navidi (Unternehmensberaterin), Horst Teltschik (früherer außenpolitischer Berater Helmut Kohls), Ralph Freund (Vizepräsident Republicans Overseas Germany), Bettina Gaus (taz). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema 1) 71 tote Flüchtlinge – der Schlepperprozess. 2) Brandgefahr – Nachwuchsprobleme bei der Feuerwehr. 3) Zwei Buben fast ertrunken – wie sie doch gerettet wurden. 4) Laura Bilgeri in Hollywood – ihr Weg nach oben. Bis 22.00, ORF 2

22.15 TEAMWORK

Der Knochenjäger (The Bone Collector, USA 1999, Phillip Noyce) Denzel Washington als querschnittgelähmter Spurensicherungs-Mastermind und Angelina Jolie als Streifenpolizistin begeben sich auf Mörderjagd und lösen gruselige Denksportaufgaben. Thriller nach dem Bestseller Die Assistentin von Jeffery Deaver. Bis 0.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Anlässlich der Vienna-Biennale 2017 zum Motto "Roboter. Arbeit. Unsere Zukunft" beschäftigt sich das Magazin mit den Fragen nach dem Zusammenspiel zwischen Mensch und immer leistungsfähigerer Maschine. Bei Clarissa Stadler zu Gast im Studio ist die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig. Im Anschluss (23.15 Uhr): Die Freimaurer – Die Wahrheit über den Geheimbund. Bis 0.00, ORF 2