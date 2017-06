Cannes: Gewinner bei Digital Craft, Film Craft, Radio und Creative Effectiveness

Van Gogh’s Bedrooms, Björk’s Notget VR, The Blaze – Territory und KFC erfolgreich – Silber für Ikea Austria

Cannes/Wien – Bei der Awardshow am Freitag wurden die Cannes-Lions in den Kategorien Digital Craft, Film Craft, Radio und Creative Effectiveness prämiert. Leo Burnett Chicago, Analog Studio gemeinsam mit W&N Studio aus London, Ogily & Mather Johannesburg und Iconoclastaus Kalifornien nahmen jeweils einen Grand Prix mit.

Creative Effectiveness

Von 172 Einreichungen bei Creative Effectiveness wurden 21 prämiert, davon fünf mit Gold, sieben mit Silber und acht mit Bronze. Der Grand Prix ging an "Van Gogh’s Bedrooms: Let Yourself In" von Leo Burnett Chicago (USA) für das Art Institute of Chicago.

foto: cannes lions

Digital Craft

37 von 924 Einreichungen erhielten einen Löwen in der Kategorie Digital Craft: Sechs Gold, elf Silber und 19 Bronze. Den Grand Prix sicherte sich "Real-Time Virtual Reality Experience for Björk’s Notget VR" von Analog Studio und W&N Studio aus London (GB) für Björk. Jury-Präsident, Henry Cowling, Creative Director bei UNIT9 (UK): "Die Arbeit kombiniert alle Facetten digitaler Handwerkskunst auf höchstem Niveau und setzt neue Maßstäbe durch meisterhaftes Storytelling und Experience Design."

foto: cannes lions

Gewinner bei Film Craft

Von 2.490 Einreichungen in der Kategorie Film Craft, die die Kunst des Filmemachens auszeichnet, gehen 103 als Sieger hervor. Vergeben wurden 17 Gold-, 33 Silber- und 52 Bronze-Löwen. Der Grand Prix ging an "The Blaze – Territory" von Iconoclast aus Culver City in Kalifornien (USA) für den Musiker The Blaze. (red, 25.6.2017)

the blaze

Radio-Lions

1.483 Einreichungen werden in der Kategorie Radio gezählt, 63 wurden mit Löwentrophäen prämiert: Sieben erhielten Gold, 22 Silber und 33 Bronze. Den Grand Prix vergab die Jury unter Präsident Mario D'Andrea, President & Chief Creative Officer, Dentsu, Brasilien, an "Repeat the Punchline", "Long Red Thin Shape" und "No One Cheerses" von Ogily & Mather Johannesburg für KFC.

Ikea Austria sichert sich gemeinsam mit der Hamburger Agentur GGH Mullenlowe für die Radio-Kampagne "Documents" einen Silberlöwen. (red, 25.6.2017)