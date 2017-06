Vermieter stach in Wien-Josefstadt auf Mieter ein

34-Jähriger läutete Sonntag um 8.00 Uhr an und geriet mit Bewohner in Streit

Wien – Bei einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Vermieter und Mieter ist in Wien-Josefstadt ein Messer zum Einsatz gekommen. Der 34-jährige Vermieter kam Sonntag zeitig in der Früh um 8 Uhr in die Wohnung in der Buchfeldgasse und geriet mit dem 48-jährigen Bewohner in Streit. Dabei zückte der 34-Jährige ein Messer und stach zu, berichtete die Polizei.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war am Sonntag noch unklar. Der 34-Jährige wurde festgenommen, der 48-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (APA, 25.6.2017)