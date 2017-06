London will armen Ländern nach Brexit besseren Marktzugang gewähren

"Abschied von EU eröffnet Chancen"

London – Die Regierung in London hat den ärmsten Ländern nach dem Brexit einen verbesserten Zugang zum britischen Markt zugesagt. Die Regierung werde die Trennung von der EU nutzen, um Großbritanniens Stellung in der Welt zu festigen und zu seinen Verpflichtungen gegenüber den ärmsten Ländern stehen, teilte ein Regierungssprecher am Samstag mit.

Die Zusage gelte für 48 Länder weltweit wie etwa Bangladesch, Sierra Leone, Haiti und Äthiopien, die weiterhin zollfrei Waren aller Art außer Waffen und Munition nach Großbritannien einführen könnten. Im Zuge des EU-Austritts werde sich Großbritannien auch um eine engere Beziehungen zu Entwicklungsländern wie Jamaika, Pakistan und Ghana bemühen. Es gehe darum, diese Länder auch künftig dabei zu unterstützen, ihre Exportmöglichkeiten auch wirklich wahrnehmen zu können, Handelsbarrieren abzubauen, wichtige Infrastruktur für Exporte wie Häfen und Straßen zu verbessern und den Bildungsstandard zu erhöhen. "Unser Abschied von der EU eröffnet die Chance, uns verstärkt im Rest der Welt zu engagieren, statt uns zurückzuziehen", betonte der Sprecher.

Großbritannien importiert nach diesen Angaben jährlich Waren im Wert von etwa 22 Milliarden Euro aus Entwicklungsländern. Die Hälfte der Bekleidungsimporte, ein Viertel des eingeführten Kaffees und anderer Produkte des täglichen Bedarfs wie Kakao, Bananen und Rosen komme aus diesen Ländern. (APA, 25.6.2017)