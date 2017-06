Mordalarm in Kapfenberg: Mann tötete seine Frau

Streit dürfte Ursache gewesen sein

Kapfenberg – Mordalarm in der Steiermark: In Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) hat ein Mann am späten Samstagabend seine Ehefrau ermordet. Nach Angaben der Polizei hat der Täter den Mord gestanden und befindet sich in Haft.

Die 46-Jährige wurde demnach in der Wohnung des Ehepaars durch "einen Angriff gegen den Hals" getötet. Derzeit werde noch untersucht, ob sie erdrosselt oder erwürgt wurde. Der Tat, die sich zwischen 21 und 22 Uhr ereignete, dürfte laut einem Beamten des Landeskriminalamtes ein Streit vorausgegangen sein.



Nach der Tat rief der 57-jährige Ehemann selbst die Polizei. Er konnte bisher noch nicht vernommen werden. (APA, 25.6.2017)