Wiesberger fällt in München weit zurück

Burgenländer verliert am Moving Day 38 Plätze, Garcia und Bland führen

München – Golfprofi Bernd Wiesberger ist am dritten Tag des mit zwei Millionen Euro dotierten European-Tour-Turniers in München weit zurückgefallen. Der Burgenländer musste sich am Samstag mit einer 74er-Runde (zwei über Par) begnügen und rutschte von Rang elf auf Platz 49 ab.

Wiesberger, der am Vortag ohne Schlagverlust (Bogey) ausgekommen war, fabrizierte am Samstag auf den ersten vier Löchern gleich drei von letztlich sechs Bogeys. Der 31-Jährige schaffte aber auch vier Birdies und geht mit gesamt 212 Schlägen (vier unter Par) in den Schlusstag. Mit jeweils 203 Schlägen (13 unter Par) führten der Spanier Sergio Garcia und der Engländer Richard Bland das Feld an. (APA, 24.6.2017)