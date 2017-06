Nie mehr WTF: Taekwondo-Weltverband ändert Namen

World Taekwondo statt "What The Fuck" – Es ist ein Hund mit dem Internetz und seiner Sprache

Der Taekwondo-Weltverband ist mit einer Namensänderung das unangenehme Akronym WTF losgeworden. Der Verband benannte sich im südkoreanischen Muju am Freitag nach 44 Jahren in World Taekwondo um, weil WTF verstärkt in den Sozial-Netzwerken eingesetzt wird. Es bedeutet "What The Fuck" – in etwa "Was zum Teufel...?"

"Seit 1973 hießen wir World Taekwondo Federation. Im digitalen Zeitalter hat WTF jedoch negative Nebenbedeutungen bekommen", sagte Weltverbandspräsident Chungwon Choue: "Es war wichtig, dass wir uns auch im Sinne unserer Fans neu aufstellen." Auch das Logo wurde aufgefrischt. (APA, 24.6.2017)