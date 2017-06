Medienbericht: Anschlag auf Große Moschee in Mekka vereitelt

Al Arabiya: Zwei Terroristen-Gruppen in Mekka ausfindig gemacht

Mekka – Saudi-arabische Sicherheitskräfte haben nach Angaben von TV-Sendern einen Anschlag auf die Große Moschee in der Stadt Mekka verhindert. Die Kräfte hätten am Freitag zwei Terroristen-Gruppen in Mekka ausfindig gemacht und eine dritte Gruppe in der Stadt Jedda, berichtete der Sender Al Arabiya unter Berufung auf einen Sprecher des saudischen Innenministeriums.

Der Anschlag habe Gläubige der Moschee zum Ziel gehabt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (Reuters, 23.6.2017)