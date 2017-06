Halle: Gasquet und Chatschanow im Halbfinale

Gasquet setzt sich gegen Thiem-Bezwinger Haase in drei Sätzen durch

Der russische Tennisprofi Karen Chatschanow (21) und der ehemalige Wimbledon-Halbfinalist Richard Gasquet (31) haben das Halbfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen erreicht. Dort fordert Chatschanow am Samstag entweder Titelverteidiger Florian Mayer oder den Schweizer Rekordsieger Roger Federer heraus. Gasquet bekommt es mit dem Deutschen Alexander Zverev oder dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun.

Gasquet warf im Viertelfinale den niederländischen Thiem-Bezwinger Robin Haase 6:1, 3:6, 6:1 und zog in sein drittes ATP-Halbfinale in diesem Jahr ein. Sein bestes Saisonergebnis hatte er in Montpellier erreicht, wo er Zverev im Finale unterlag. Chatschanow schlug seinen Landsmann Andrej Rublew in der Runde der letzten Acht nach 2:15 Stunden mit 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Für den Russen, der nach Zverev (20) der jüngste Spieler in den Top 40 der Welt ist, bedeutet der Sieg im Viertelfinale der Gerry Weber Open gleichzeitig den ersten Halbfinal-Einzug in diesem Jahr. Als bislang größten Erfolg auf der ATP-Tour verzeichnete er den Titelgewinn im chinesischen Chengdu im Oktober 2016. (sid, red, 23.6.2017)