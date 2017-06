Fast 30 Tote bei Anschlagsserie in Pakistan

Angriffe in Quetta und Parachinar

Quetta – Eine Serie von Anschlägen hat am Freitag Pakistan erschüttert. Dabei wurden fast 30 Personen getötet, wie die Behörden mitteilten. Bei der ersten Bombenexplosion in der Stadt Quetta im Südwesten wurden nach Angaben der Polizei 13 Menschen getötet, darunter sieben Polizisten. 19 Menschen wurden verletzt. Die Bombe explodierte, als die Polizisten ein Fahrzeug an einem Kontrollposten anhielten. Die Taliban in Pakistan reklamierten den Anschlag für sich. "Unsere Angriffe werden weitergehen bis das Recht der Scharia in Pakistan umgesetzt wird", sagte ein Sprecher. In der an Afghanistan und den Iran grenzenden Region sind vor allem die Taliban, aber auch andere Extremisten wie der Islamische Staat aktiv.

Bei zwei weiteren Bombenanschlägen in der Stadt Parachinar gab es mindestens 15 Tote. Sie ereigneten sich auf einem gut besuchten Markt kurz vor dem Fastenbrechen während des Ramadans. Die beiden Sprengsätze wurden nach Angaben der Behörden innerhalb von drei Minuten gezündet. Zu den Anschlägen in Parachinar bekannte sich zunächst niemand. (Reuters, 23.6.2017)