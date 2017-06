TV- und Radiotipps für Samstag, 24. Juni

EU-Gipfel, Bürgeranwalt, Donauinselfest live, The Mick, Die Farbe des Ozeans, Denkzeit, Sonny Boy und Robert de Niro als "Über-Taxler" in Taxi Driver

9.00 LIVE

EU-Gipfel Zusammenschnitt der Pressekonferenzen in Brüssel, unter anderen mit Bundeskanzler Christian Kern, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Bis 11.00, ORF 3

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Kritik am Sachwalter. 2) Protest gegen eine Sportanlage. 3) Nachgefragt: Exorbitante Pachtzins-Erhöhung. Bis 18.20, ORF 2

19.10 LIVE

Donauinselfest live Wer heiß, laut und fettig aus der Ferne genießen möchte, schaltet ORF 3. Norbert Schneider, Judith Holofernes, Michael Bolton geigen auf, beim Falco-Tribute reichen einander Größen wie Fettes Brot, Julian le Play, Georgij Makazaria, Gianne Nannini, Birgit Minichmayr und Adel Tawil die Hände, ab 22.45 Uhr. Bis 23.50, ORF 3

19.30 SERIE

The Mick Über Nacht bekommt die lebenslustige Mickey Familienzuwachs, aber nicht auf natürlichem Wege, sondern quasi geschenkt. Im Muttersein ungeübt, soll das haufenweise für Lacher sorgen. Vorerst 17 Folgen. Bis 19.54, ORF 1

22.00 SCHICKSALSSCHLAG

Die Farbe des Ozeans (D/E 2011, Maggie Peren) Auf Gran Canaria erlebt die deutsche Touristin Nathalie, wie zwei afrikanische Flüchtlinge stranden. Sie bietet ihre Hilfe an und gerät daraufhin an den Grenzpolizisten Josse. Drama der aufwühlenden Art über die FlüchtlingE an der EU-Außengrenze. Bis 23.30, One

zurichfilmfest

22.05 FAKE NEWS

Brüno (USA 2009, Larry Charles) Als schwuler österreichischer Fernsehmoderator terrorisiert Sacha Baron Cohen in dieser Mischung aus Spielfilm und Interviewstreich ahnungslose Opfer und stellt zugleich deren Vorurteile aus. Bis 23.40, Puls 4

picturebox

22.15 DOKUMENTATION

Mikroplastik im Meer Nur ein Prozent des Plastikmülls ist überhaupt an der Oberfläche sichtbar. Die Dokumentation stellt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über das unsichtbare Gift in unseren Weltmeeren vor. Bis 23.10, Arte

22.30 GESPRÄCHSRUNDE

Denkzeit: Schöne neue Welt? Medien in der Bewährungsprobe Sigmund Gottlieb lädt zum Expertengespräch mit Merith Niehuss (Universität der Bundeswehr München), Ulrich Wilhelm (Bayerischer Rundfunk), Manuela Pietraß (Universität der Bundeswehr München), Mathias Müller von Blumencron (Chefredakteur, digitale Medien, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Stefan Winners (Hubert Burda Media, Digitalmarken National). Bis 23.35, ARD Alpha

23.30 TRENNUNG

Sonny Boy – Eine Liebe in dunkler Zeit (NL 2011, Maria Peters) Rika (Ricky Koole) hat sich vor kurzem von ihrem untreuen Mann getrennt. Für die 1920er-Jahre schon ein großer Schritt, besonders mit vier Kindern, die durchgefüttert werden wollen. Aus Geldmangel nimmt sie den 17 Jahre jüngeren Studenten Waldemar (Sergio Hasselbaink) aus Surinam als Untermieter auf. Nachdem sie ein Kind von ihm bekommt, marschieren die Nationalsozialisten ins Land ein. Berührende Geschichte, mit Oscar-Nominierung. Bis 1.40, One

nederlands film festival

23.35 TALK

Inas Nacht Schauspieler Christian Tramitz sowie die Sängerinnen Blondie und Beth Ditto sind Gäste in Ina Müllers Hafenkneipe. Bis 0.35, ARD

23.55 ÜBER-TAXLER

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) "Der Mann, der für Geld jedermann zu jedem beliebigen Ort bringt; der sich durch die Stadt bewegt wie eine Ratte durch die Abwässerkanäle. Das war mein Bild. Das Auto als Symbol der Einsamkeit in der Stadt, ein metallener Sarg." (Drehbuchautor Paul Schrader). Bis 1.50, Servus TV

lancaster dodd

0.35 SCHAU GENAU

Männer, die auf Ziegen starren (GB/USA 2009, Grant Heslov) Reporter Bob (Ewan McGregor) und die Story seines Lebens: eine geheime Eliteeinheit, die Kriegsführung mit übernatürlichen Kräften übt. George Clooney, Jeff Bridges, Kevin Spacey als langhaarige Hippie-Soldaten – zum Brüllen. Bis 2.00, ARD

overturefilms

1.30 SHOWDOWN

Open Range – Weites Land (USA 2003, Kevin Costner) Charley Waite (Kevin Costner) und Boss Spearman (Robert Duvall) leben ihren Traum von Freiheit: Gemeinsam ziehen sie friedlich mit ihren Viehherden durch die Prärie. Die traute Zweisamkeit findet ein jähes Ende, als sie plötzlich dem Großrancher Denton Baxter (Michael Gambon) begegnen, der ihnen mit einem Stacheldrahtzaun den Weg versperrt. Die eigentlich nach Frieden trachtenden Cowboys werden in einen Kleinkrieg verwickelt, der gefährlicher ist, als es zunächst wirkt. Für seinen Film erhielt Kevin Costner 2004 den Western Heritage Award. Bis 3.40, RBB