"Uncharted: The Lost Legacy" angeschaut: Zeit für Heldinnen

Frische Gameplay-Demo gibt Einblicke in das im August erscheinende Abenteuer

Ende August erscheint das jüngste Abenteuer der "Uncharted"-Serie. Nach der wohlverdienten Pensionierung von Hauptprotagonist Nathan Drake machen sich Spieler in "Uncharted: The Lost Legacy" diesmal als Chloe Frazer auf den Weg, zusammen mit Nadine Ross den sagenumwobenen goldenen Stoßzahn von Ganesh zu finden.

Auf der vergangenen Videospielmesse E3 zeigte Entwickler Naughty Dog eine ausführliche Gameplay-Sequenz und enthüllte gleichzeitig den neuen Antagonisten Asav.

wirspielen Gameplay-Demo zu "Uncharted: The Lost Legacy"

Bürgerkrieg und Schatzsuche

Die Geschichte führt nicht nur an mystische Orte sondern beleuchtet auch das gegenseitige Mistrauen der beiden Partnerinnen. Beide vereint sowohl die Schatzsuche als auch der Kampf gegen Asav, der rücksichtsloser Kriegstreiber, der einen Bürgerkrieg in der Region führt. Um zu verhindern, dass der Stoßzahn in dessen Hände fällt, reisen Chloe und Nadine von den kriegsgebeutelten Straßen, über die Berge Indiens bis in die Ruinen von Hoysala.

Erscheinen soll "Uncharted: The Lost Legacy" am 23. August für Playstation 4. (red, 23.6.2017)