ImPulsTanz Workshops – Ich? Bollywood?

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf alle ImPulsTanz Workshops.

Buchung und Information:

ImPulsTanz-Workshop-Office* oder www.impulstanz.com

Bei Abholung des Workshop-Passes ist die STANDARD-Abovorteilskarte vorzuweisen.

Workshop-Office: bis 7. 7. im MQ / Q21 Kulturbüros, Museumsplatz 1, 1070 Wien // 10. 7. – 11. 8., Arsenal/Burgtheater-Probebühne & ART-for-ART-Werkstätten, Objekt19, 1030 Wien. Gilt nur für bereits bestehende Abos.

Mehr als 250 Workshops finden sich dieses Jahr im ImPulsTanz-Programm – allein 105 davon stehen Anfängerinnen und Anfängern offen. Der Bogen spannt sich von Urban-Dance-Styles und zeitgenössischem Tanz über „Dance For Health“ und Yoga bis hin zu Boxing und Flexing. Ob auspowern, experimentieren oder die eigenen Körpergrenzen austesten: Just keep moving!

Nähere Informationen:

Tel.: +43 1 523 55 58

workshopoffice@impulstanz.com