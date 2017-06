Red-Bull-Duo im ersten Training in Baku voran

Verstappen vor Ricciardo, WM-Leader Vettel Dritter – Heftiger Unfall von Perez

Baku – Das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo hat etwas überraschend das Auftakttraining der Formel 1 in Baku bestimmt. Der Niederländer Verstappen war am Freitag bei seiner Bestzeit 0,470 Sekunden schneller als sein australischer Teamkollege. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari. Mercedes-Star Lewis Hamilton musste sich mit Rang fünf begnügen.

Nach einem heftigen Unfall von Force-India-Fahrer Sergio Perez in der engen Kurve acht nahe der alten Festung war die Übungseinheit für eine Viertelstunde unterbrochen. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag führt Vettel in der WM-Wertung zwölf Punkte vor Hamilton, der zuletzt in Kanada triumphiert hatte. Auf das Rennen in Aserbaidschan folgt am 9. Juli der Grand Prix von Österreich in Spielberg. (APA, 23.6.2017)