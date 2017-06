Vorsitz-Team des Datenschutzrates bestätigt

Johann Maier wiedergewählt

Der Datenschutzrat hat sein Vorsitz-Team bestätigt: Der Salzburger Johann Maier wurde bei der Wahl am Freitag ebenso wiedergewählt, wie seine Stellvertreter Gerhard Baumgartner und Werner Herbert. Die Wahl war notwendig geworden, da mit 31. Juli die laufende Funktionsperiode endet, hieß es in einer Aussendung des Datenschutzrates.

Anpassungsbedarf

"Damit ist der Datenschutzrat voll handlungsfähig, was in den nächsten Wochen und Monaten mehr als notwendig ist, da die österreichische Rechtsordnung – auf Bundes- wie auf Landesebene – an die Datenschutz Grundverordnung angepasst werden muss", kommentierte Maier seine Wahl. Es gebe bei zahlreichen Gesetzen und Verordnungen einen Anpassungs- und Umsetzungsbedarf. (APA, 23.06.2017)